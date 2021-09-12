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الأحد، 12-09-2021 06:19 م

تي شيرت ذكي يراقب صحة القلب والتنبيه عند وجود أي مشاكل صحية - صورة

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الوكيل الإخباري - لمحبي اللياقة، طور باحثون بجامعة رايس في تكساس الأمريكية «تي شيرت» ذكياً قابلاً للغسل ويمكنه مراقبة صحة القلب أثناء ارتدائه.

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ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد تمكن الباحثون من خياطة ألياف الأنابيب النانوية الكربونية الرفيعة - التي تشبه خيوط القطن - ودمجها في ملابس رياضية عادية باستخدام ماكينة خياطة قياسية، بحيث يراقب أنبوب الكربون النانوي معدل ضربات قلب مرتديه، فضلاً عن أخذ مخطط للقلب (ECG) يرصد إيقاع القلب والنشاط الكهربائي.




المصدر - البيان 

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