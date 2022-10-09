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الأحد، 09-10-2022 12:36 م

جريمة هوليودية في أميركا -فيديو

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الوكيل الإخباري - أظهرت لقطات فيديو سجلتها كاميرا مراقبة جريمة ظهر فيها بشكل مباغت أفراد عصابة في محطة وقود بالولايات المتحدة، حيث سلبوا سيارة من صاحبها عنوة وكادوا أن يعتدوا عليه لولا فراره من بين أيديهم.

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ووقعت الحادثة بلدة "غيرمنتاون" في ولاية فيلادلفيا، حيث يرتفع معدل الجريمة بشكل مقلق.

 

وتظهر اللقطات رجلا يبلغ من العمر 29 عاما يقف بجانب سيارته في محطة الوقود وأمامها شاحنة بيضاء صغيرة (فان)، وفجأة خرج ملثمون من السيارة مشهرين سلاحهم.

وحاولوا الهجوم على الرجل، الذي تمكن من الفرار إلى متجر ملحق بالمحطة، حيث كانت تعج بالمتسوقين، فعاد اللصوص أدراجهم وسرقوا سيارته، كما غادر قسم منهم في الشاحنة الصغيرة في اتجاهات مختلفة.

وقال أحد شهود العيان لقناة "إي بي سي 6" المحلية: "بدا الأمر وكأنه قادم من فيلم، بسبب ذلك الرجل الذي قفز على السيارة".


ولم تجر الشرطة الأميركية أي اعتقالات حتى الآن على خلفية الجريمة.

 

 

سكاي نيوز 

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