جوجل يحتفل باليوم العالمي للمرأة بلوحة فنية كرتونية

الوكيل الإخباري - احتفل محرك البحث "جوجل" باليوم العالمي للمرأة 2023، الذي يصادف الـ 8 من مارس من كل عام، وذلك حسبما اعتاد على مدار تاريخه الاحتفاء بذكرى المناسبات المهمة وميلاد أبرز الشخصيات المؤثرة في العلوم والفنون وغيره، حيث قام بتغيير شعاره بلوحة فنية كرتونية تعبر عن إسهامات المرأة في مختلف المجالات والصعوبات التي قد تتعرض لها في حياتها اليومية، ودورها كأم وعاملة في المجتمع.

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شعار جوجل باليوم العالمي للمرأة



يأتي شعار اليوم العالمي للمرأة 2023 من جوجل مشتملاً على 6 رسومات مختلفة للمرأة على النحو التالي:

1- الطبيبة المرأة أو الممرضة التي تعمل على راحة المرضى.

2- دور المرأة في الدولة.

3- المرأة والأمومة ورعايتها لأطفالها الرضع.

4- المرأة ودورها في رعاية الكبير من الآباء والأمهات.

5- المرأة ودورها في عالم الفلك.

6- وصول المرأة إلى أعلى المناصب.

تعزيز حقوق المرأة

ويستمر الاحتفال بهذا اليوم كتذكير للجميع بأهمية تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم، مع تزايد الحاجة لتعزيز حقوق ومكانة المرأة في المجتمعات والدول.

سيدتي

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