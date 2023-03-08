الأربعاء 08-03-2023
الوكيل الاخباري

وزيرة التنمية: توفر الإنترنت في 92% من المدارس

الصمادي: 700 ألف دجاجة يومياً حاجة السوق الأردني يومياً في رمضان

تربية الطفيلة تطلق فعاليات جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

الخصاونة يعلن عن قرار لتصويب أوضاع الأراضي المستغلة بالزراعة في الجفر

إصابة عشريني بعيار ناري إثر مشاجرة في جرش

تفجير عبوة ناسفة قرب قوة عسكرية إسرائيلية على حدود غزة

الملك: فخور بدور المرأة الأردنية وإنجازاتها

الزراعة توضح حول ارتفاع أسعار الموز وفتح باب الاستيراد

%8.2 نسبة ارتفاع أقساط شركات التأمين العام الماضي

الإفتاء توضح حول حكم التقاط الصور للمحتضر

الأربعاء، 08-03-2023 02:11 م

جوجل يحتفل باليوم العالمي للمرأة بلوحة فنية كرتونية

227609


الوكيل الإخباري - احتفل محرك البحث "جوجل" باليوم العالمي للمرأة 2023، الذي يصادف الـ 8 من مارس من كل عام، وذلك حسبما اعتاد على مدار تاريخه الاحتفاء بذكرى المناسبات المهمة وميلاد أبرز الشخصيات المؤثرة في العلوم والفنون وغيره، حيث قام بتغيير شعاره بلوحة فنية كرتونية تعبر عن إسهامات المرأة في مختلف المجالات والصعوبات التي قد تتعرض لها في حياتها اليومية، ودورها كأم وعاملة في المجتمع.

اضافة اعلان


شعار جوجل باليوم العالمي للمرأة


يأتي شعار اليوم العالمي للمرأة 2023 من جوجل مشتملاً على 6 رسومات مختلفة للمرأة على النحو التالي:
1- الطبيبة المرأة أو الممرضة التي تعمل على راحة المرضى.
2- دور المرأة في الدولة.
3- المرأة والأمومة ورعايتها لأطفالها الرضع.
4- المرأة ودورها في رعاية الكبير من الآباء والأمهات.
5- المرأة ودورها في عالم الفلك.
6- وصول المرأة إلى أعلى المناصب.

 

تعزيز حقوق المرأة
ويستمر الاحتفال بهذا اليوم كتذكير للجميع بأهمية تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم، مع تزايد الحاجة لتعزيز حقوق ومكانة المرأة في المجتمعات والدول.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الشيف-بوراك

بعد أن ظهر باكيًا.. شاهد كيف استقبل المتضررون من الزلزال الشيف بوراك

20233815617777YB

5 نساء ساهمن في تغيير عالم التقنية

B9dFRQ7TfcOFXQw5rWd8

بالصور.. شاهد غروب الشمس من سطح المريخ

2017_11_27_22_58_14_941

شاهد لصوص يسرقون سيارات فاخرة خلال دقائق في أمريكا

133-031226-women-s-international-day-8-march-meaning-history_700x400

ما قصة الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 مارس كل عام؟

Doc-P-449711-638138541245337070

شهر عسل كاد ينتهي بمأساة.. زوجان أميركيان يطلبان تعويضا كبيرا ما القصة؟