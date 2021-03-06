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السبت، 06-03-2021 02:59 م

حالة من الذعر في مطار دلهي قبل دقائق من إقلاع طائرة

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الوكيل الاخباري - سيطر الذعر على ركاب طائرة تابعة لشركة "إينديغو" الهندية في مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي، بعد التأكد من إصابة أحد الركاب بفيروس كورونا قبل دقائق من الإقلاع.

وقال مسؤول بمطار غاندي الدولي، اليوم السبت، في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، "إن رجلا استقل طائرة تابعة لشركة "إنديغو" متجهة إلى مدينة بيون بولاية ماهاراشترا في مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي، تسبب في حالة من الذعر قبل دقائق من إقلاعها، بعد أن أعلن أنه مصاب بفيروس كورونا".

وأوضح المسؤول بمطار غاندي الدولي (طلب عدم الكشف عن هويته)، "أن الحادث وقع مساء يوم الخميس، ونتيجة لذلك، تم إيقاف الطائرة مؤقتا".

وأضاف: "كان الراكب على متن الرحلة رقم "6E 286" التابعة لشركة "إينديغو" التي كانت من المقرر أن تقلع إلى بيون من مطار دلهي في الساعة 5.30 مساء (بالتوقيت المحلي). وبعد الانتهاء من إجراءات صعود الركاب، كانت الطائرة قد تراجعت  وغادرت المدرج".

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وأوضح المتحدث "أنه أثناء تحرك الطائرة نحو المدرج، أبلغ الركاب طاقم الرحلة أنه تلقى للتو تقرير "كوفيد- 19" والذي أظهر أنه إيجابي".

 

وتابع: "تم إبلاغ الطيار والذي قام بدوره بتنبيه مراقبة الحركة الجوية وطلب العودة إلى ساحة انتظار الطائرة، حيث كانت الطائرة وصلت بالفعل إلى المدرج، وسارع فريق طبي بالمطار إلى الطائرة وتم إنزال جميع الركاب وتطهيرها وفقا لتوجيهات وزارة الصحة".

فيما لم تؤكد شركة الطيران "إينديغو" العدد الإجمالي للركاب أو عدد أفراد الطاقم على متن الطائرة في وقت وقوع الحادث.


تتزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد  في الهند، لا سيما في ولاية ماهاراشترا، حيث بلغت مجمل الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، 11 مليونا و192 ألف و88 إصابة، تعافى منها 10 ملايين و854 ألف و128 شخص، وتسجيل 157 ألف و693 حالة وفاة.

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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