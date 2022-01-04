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الثلاثاء، 04-01-2022 10:42 ص

حدث نادر... ولادة توأم في عامين مختلفين في كاليفورنيا

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الوكيل الإخباري - في حادثة طريفة وفي الدقائق الأخيرة من عام 2021 ولدت امرأة ثم أنجبت آخر بعده بدقائق وقد دخل العام الجديد ليفصل بين التوأم عامين .

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فقد ولد التوأم بفارق 15 دقيقة فقط ولكن في سنتين مختلفتين، وذلك عشية رأس السنة بين عامي 2021 و2022.


وولد أحد الطفلين في ولاية كاليفورنيا، قبل منتصف الليل بدقائق في نهاية عام 2021 والآخر في منتصف ليلة رأس السنة الجديدة 2022 تماماً.


وأنجبت الأم فاطمة مادريجال طفلها ألفريدو أنطونيو تروجيلو الساعة 11:45 مساء، وبعد 15 دقيقة ولدت شقيقة ألفريدو، أيلين يولاندا تروجيلو في منتصف الليل مع بداية عام 2022 . 

 

 

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