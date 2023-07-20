حريق السيارة في الصيف .. أسبابه وكيفية مكافحته

الوكيل الإخباري - تعد الحرائق من الأمور الواردة في دنيا السيارات، حيث قد يلاحظ السائق السيارة خروج أدخنة من فتحات غطاء المحرك، ما يدل في أغلب الأحيان على نشوب حريق والذي قد تسببه بعض العيوب الفنية أو انطلاق ماس كهربائي بين كابلات السيارة الداخلية وقد تؤدي الى احتراق السيارات في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.





اضافة اعلان

ونشرت تحذيرات بعنوان «السلامة في الصيف»، حددت فيها سبعة أشياء قد تعرّض السيارة للحريق حال الاحتفاظ بها داخل السيارة مع ارتفاع الحرارة وهي:



عبوات الغاز، وولاعات السجائر، والشاحن المتنقل، وبطارية الهاتف، والسكوتر الكهربائي، والسجائر الإلكترونية، وعبوة معقم اليدين البخاخ، وعبوة العطر البخاخ، موضحة أن جميعها قد تنفجر ما عدا المعقمات قد تتسبب في اشتعال أجزاء من السيارة.



وذكرت أن نسبة حوادث حرائق السيارات صيفاً ارتفعت في السنوات الأخيرة، وأنه ينتج عنها خسائر بشرية ومادية، مطالبة باتخاذ إجراءات السلامة والأمان لتجنب الوقوع في مثل هذه الحوادث.



وأوضحت الإدارة أن أسباب حرائق السيارات تتمثل في عدم إجراء الصيانة الكهربائية والميكانيكية للمركبة، وارتفاع درجة حرارة المحرك، وترك مواد قابلة للاشتعال في المركبة.



وحددت ستة إجراءات لتفادي حرائق السيارات تتضمن المراقبة اليومية لمعدلات تبريد المياه وزيت المحرك، والصيانة الدورية، والامتناع عن التدخين وإيقاف المحرك عند تزويد المركبة بالوقود، وإغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام لمنع التسرب، والاحتفاظ بطفاية حريق والتدرب على استخدامها، والاحتفاظ بحقيبة الإسعافات الأولية والتدرب على استخدامها و ضرورة صيانة أجهزة التكييف دورياً.

الإمارات اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

