الخميس 09-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصناعة والتجارة للمواطنين: بلغوا عن المغالين في الأسعار

خبير مالي للمقترضين من البنوك: رفع أسعار الفائدة في الأردن بات مؤكداً وقد يكون منفرداً

حملة مشددة على المنشآت الغذائية والدوائية في المملكة

العملة الروسية تواصل صعودها

3 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

مذكرة تفاهم اردنية مصرية في مجال النفط والغاز

التنمية تخاطب المؤسسات الحكومية بضرورة إنشاء حضانات

قطريون يفضلون الأردن كوجهة سياحية لقضاء إجازاتهم السنوية

تراجع أسعار النفط عالميا إلى أعلى مستوى في 13 أسبوعاً

الأردن يؤكد دعمه للبنان في مواجهة التحديات وتعزيز استقراره

الخميس، 09-06-2022 11:19 ص

خبيرة توضح حقائق عن بكاء الأطفال الرضع

2100715_wide


الوكيل الإخباري-تحرص القابلة البريطانية بيروسكا كافيل، التي جلبت خلال سنوات عملها مئات الأطفال إلى العالم، على تغيير المعتقدات الرائجة حول فوائد ترك الأطفال الرضع يبكون.

وقالت كافيل البالغة من العمر 55 عاماً، والتي تدير الآن عيادة للرعاية الصحية في بريطانيا، عندما يبكي طفلك لساعات طويلة، فمن الطبيعي أن تقلقي قليلاً، فكل أنين عالي، أو لهث، يعتبر مؤشر على وجود خطأ ما.

وأضافت: "تحققي من درجة حرارة طفلك، وانظري إليه، وفكري فيما إذا كان يتغذى بشكل طبيعي وما إذا كان لديه حفاضات مبللة أومتسخة، مضيفة أن الطفل قد يصاب بالمغص إذا بكى أكثر من 3 ساعات في اليوم.

اضافة اعلان

 

ولفتت كافيل إلى أن الأطفال يتكيفون منذ لحظات الولادة الأخرى مع الحياة خارج الرحم، يتم تنشيط رئتيهم عند التعرض للهواء، وصرختهم الأولى كفيلة بطرد السوائل من رئتيهم ومساعدتهم على النفخ حتى يتمكنوا من العمل بشكل صحيح.


وطعن باحثون في الدنمارك بدراسة أجريت عام 1962، وقالت إن البكاء يبلغ ذروته في 6 أسابيع، قبل أن يتراجع إلى مستوى منخفض بعد 12 أسبوعاً.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1441279-لوحة-بيكاسو-الفارس

بيع لوحة عمرها 53 سنة بـ 22 مليون دولار في اسكتنلدا

image

وفاة طفل خنقاً بسبب "اللهَّاية" بحضانة أطفال في مصر

55555555555

فيديو .. موقف محرج للرئيس الامريكي جو بايدن

9999999999999999999

فيديو.. لقطات مرعبة لانهيار مفاجئ لجسر مشاة في المكسيك

تجربتي-مع-عملية-تطويل-القامة-3

دراسة : طوال القامة أكثر عرضة للاصابة بـ 100 مرض من قصار القامة

السعودية

رفض الملايين .. مواطن سعودي يعفو عن قاتل ابنه لوجه الله