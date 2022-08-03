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الأربعاء، 03-08-2022 01:07 م

دراسة عالمية: النساء أكثر مهارة من الرجال في قيادة السيارة

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الوكيل الإخباري-كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة نيوكاسل في انجلترا، أن النساء يظهرن رد فعل أسرع وتحكمًا أكبر في عجلة القيادة، كما أنهن أفضل في استعادة السيطرة على السيارة عند الحاجة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة "شو لي" خبيرة أنظمة النقل الذكية في جامعة نيوكاسل، أن النساء لا يدركن في كثير من الأحيان مدى براعتهن في القيادة، لكن نتائج دراستنا وجدت أنهن يتحكمن بالسيارة بشكل أفضل قليلا من الرجال.

وأظهرت الدراسة أن النساء كنّ أقل عرضة للتسرع أثناء عمليات استعادة السيطرة، وأظهرن رد فعل أسرع قليلا، كما كانت لديهن قدرة تحكم أكثر استقرارًا.

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صحيفة صدى

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