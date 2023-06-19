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الإثنين، 19-06-2023 07:43 ص

دقائق من الرعب.. شاهد شهير على "تيك توك"يعلق داخل زلاجة مائية

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الوكيل الاخباري - انتشر مقطع مصور على نطاق واسع مؤخراً، لناشط ماليزي على تيك توك علق داخل زلاجة مائية وكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة، محققاً أكثر من 40 مليون مشاهدة.

فقد أظهر المقطع الناشط ويدعى جامي وهو في داخل لعبة مائية بإحدى الملاهي المائية، حيث اجتاز في البداية النفق المائي بسهولة، لكنه شوهد لاحقاً وهو يتوقف فجأة في مساره بمنتصف الطريق تقريباً أسفل النفق قبل أن يسرع ثانية.

لكن عند الوصول إلى محطة أخرى، حاول جامي الذي بدا عليه القلق الزحف عبر المساحة الضيقة أثناء الصراخ طلباً للمساعدة حيث علق هناك، وفق ما نشر موقع "نيويورك بوست".

ولحسن الحظ، سمعت صرخاته حيث تم فتح الجزء العلوي من الزلاجة المائية من قبل موظف الحديقة في منتزه Penang Escape الترفيهي الواقع في منطقة جنوب غرب جزيرة بينانج في ماليزيا الذي جاء لإنقاذه.

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إلى ذلك، أعرب العديد من ناشطي "تيك توك" الآخرين عن خوفهم من الدخول في مثل هذه المساحة الصغيرة، في إشارة إلى النفق المائي. وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "يمكنك أن ترى أنه كان مذعوراً".

 

 

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