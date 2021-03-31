الأربعاء 31-03-2021
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الأربعاء، 31-03-2021 10:25 ص

رضيع ينجو من الموت مرتين بعد إلقائه من الطابق الثالث في فرنسا

انفاذ
أرشيفية


الوكيل الإخباري - نجا طفل من الموت مرتين، بعدما اندلاع حريق في منزل عائلته، وكان قد جرى رميه بشدة من النافذة في عمليات الإنقاذ العشوائية التي قام بها الجيران.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا على نطاق واسع فيديو يظهر عدة أشخاص وهم يشكلون عمودا بشريا لإنقاذ سكان شقة اندلعت فيها النيران بمدينة نانت غربي فرنسا.

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وتسلق شابان في المنطقة المبنى للوصول إلى الشقة المحترقة، عسى أن يساهم ذلك في إنقاذ السكان المحاصرين.


وبالفعل، استطاعوا أن ينزلوا الوالدين ووثقت الصور لحظات إخراج الوالدة من المنزل.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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