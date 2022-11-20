الأحد 20-11-2022
الوكيل الاخباري

هدية أردنية لزوجها بمناسبة كأس العالم تلهب مواقع التواصل - صورة

مذكرة تفاهم بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وريدينج البريطانية

الملك: نثق بقدرة قطر على تنظيم المونديال بشكل باهر

مكافحة المخدرات تضبط ربع مليون حبة مخدرة أُخفيت تحت الأرض

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد أهمية غرس القيم الوطنية لدى الأطفال

ولي العهد يكرم الرهوان

الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش

التربية ترعى حفل تكريم برنامج المدارس الصحية

الملك يحضر حفل انطلاق كأس العالم بالدوحة

الأحد، 20-11-2022 10:29 ص

روسية تنقذ 4 صينيين تبرعت لهم بأعضائها

medium_2022-11-19-6d07529dc2


الوكيل الإخباري - أنقذت امرأة روسية توقفت كافة وظائف دماغها وبقي جسدها حيا، أرواح أربعة أشخاص تبرّعت لهم بأعضائها في الصين.

اضافة اعلان

وكان بين الأشخاص الذين استفادوا من تبرعات السيّدة الروسية، فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، حسب البوابة الإعلامية الصينية "جين مين وان"، نقلا عن الأطباء الذين أشرفوا على جراحات التبرع.

 

وتم إجراء عمليات جراحية لزراعة الكبد والكلى يوم 16 نوفمبر الجاري، بمستشفى جامعة جوان شي لطبية الأولى، لتكون هذه الفتاة أول مواطن روسي متبرع بالأعضاء البشرية في الصين، فضلا عن أنها المرة الأولى أيضا في منطقة جوان شي ذاتية الحكم التي يصبح فيها أجنبي متبرعا بالأعضاء.

وكتبت البوابة الإخبارية أن الفتاة الروسية واسمها نيكا وعمرها 30 عاما، كانت قد دخلت المستشفى في 30 أكتوبر في حالة خطيرة، حيث عانت من ضيق في التنفس أعقبه موت دماغي.

 

وأعلن الأطباء توقف قلب الفتاة وتنفسها بسبب انسداد رئوي حاد، مما أدى لتلف دماغي قاتل.


الجدير بالذكر أن الفتاة متزوجة من شاب صيني، وكانت قد أخبرته حتى قبل زواجهما، أنها تود التبرع بأعضائها بعد موتها.


وبررت حينها بأن ذلك سيمنحها الشعور بأنها على قيد الحياة.

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
41269280-9430861-Does_and_fawns_are_kept_in_the_center_of_the_ring_with_bucks_run-a-5_1617386678815

شاهد .. حقيقة فيديو تكرار حادثة دوران الحيوانات عكس عقارب الساعة في روسيا

الأرض-تكتسي-بياضاً-بعد-تساقط-البرد-بكثافة-على-شمال-منطقة-637x400

الأرض تكتسي بياضا بعد تساقط البرد بكثافة في السعودية - فيديو

62983a404c59b752364b390e

سباق على طريق تركي سريع كاد يتسبب بكارثة - فيديو

Sheep-herd_6378ba80c383a

ظاهرة حيرت العالم .. سبب محتمل لسلوك قطيع الأغنام في الصين -فيديو

6410E723-5B6A-45DF-AB46-F4B4A033A887.

اشتعال سيارة عند إشارة مرور في السعودية.. وهذا ما حدث للسائق - فيديو

GettyImages-1085317916_54_990x660

شاهد.. لحظة انهيار هرم بشري في برشلونة

أخبار متعلقة
winter-forest-snow-stream-wallpaper-preview

الشتاء القارس يدق الأبواب.. ما هي أبرد 10 دول في العالم؟