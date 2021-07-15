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الخميس، 15-07-2021 08:42 م

زوجة في مصر تطلب الطلاق من زوجها لمشاهدته أفلام 'الكرتون'

كرتون


الوكيل الإخباري - طلبت سيدة في مصر الطلاق من زوجها بسبب مشاهدته أفلام الرسوم المتحركة (الكرتون).

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ونشرت الفتاة قصتها على إحدى المجموعات الخاصة بالفتيات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلةً: "مبيحسش بوجودي معاه في الشقة"، مشيرةً إلى أنه متعلق بمشاهدة الكارتون أكثر من الأطفال.


وأوضحت أنه بالرغم من زواجهما بعد قصة حب كبيرة، فإنها لم تكن قادرة على استكمال حياتها معه لعدم اهتمامه بها وبوجودها.


وأثارت القصة حالة من الجدل الواسع، وتلقَّت الكثير من التعليقات التي انقسمت بين مؤيد لها في رغبتها بالطلاق، ومعارض لقرارها.


وعلَّق الداعية عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، على الواقعة بقوله إن هذه المرأة عندما قالت "جوزي مش حاسس بوجودي" عبَّرت به عن 3 معانٍ.


وأضاف الورداني، خلال لقائه في برنامج "من القلب للقلب" على شاشة قنا "إم بي سي مصر": "المعنى الأول مش مهتم بيا، المعنى الثاني هو مش شايفني امرأة، المعنى الثالث هو مش حاسس بالقيمة الإضافية ليها في حياته"، موضحاً: "هي شايفة انه مش مهتم بيها ومش محترمها لأنه مفضل أفلام الكارتون عليها".


وتابع: "مش نقول هي بتفكر كده إزاي، لا لازم نعرف هي بتفكر ازاي علشان نقدر نتعامل معاها، اللي خلاها طلبت الطلاق إن هي في الحقيقة مش قادرة تقول إن هو مابيحبنيش علشان ده هيكسر كرامتها، ولا بد من صيانة الحب، والحب ليس فكرة وإنما ممارسة ولازم نتربى عليه".

 

البيان


 




 

 


 

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