الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 12:19 م

سطو مسلح في البرازيل .. لحظات من الرعب الحقيقي - فيديو

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الوكيل الإخباري - دخل 3 شبان إلى محل للهواتف المحمولة وخدماتها في مدينة Angra dos Reis البعيدة كمنتجع سياحي بولاية ريو دي جنيرو 420 كيلومترا عن سان باولو، في عملية سطو مسلح منهم، وطلبوا من صاحب المتجر ما ا لديه من مال بالصندوق وهواتف على الرفوف.

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وما إن بدأ بتلبية طلبهم، حتى مرت دورية للشرطة صدفة، وأوقفت سيارتها أمام محله تماما، عندها دبتفيه الشجاعة وتوقف عن متابعة الامتثال لما طلبوه، ثم بدأ يحدث ضجة وصل صداها إلى رجال الشرطة، فدخلوا لمعرفة ما يجري، وسريعاً وجدوا اثنين من الثلاثة يستسلمان لهم في الحال.

أما الثالث، الوحيد المسلح بمسدس، فأسرع وشد موظفة بالمحل من شعرها، وأمسك بها كدرع بشري، وطلب إفساح المجال أمامه ليخرج، فلبت الشرطة طلبه وتابعه رجالها في شارع خرج إليه.

 

 

 

المصدر - لبنان 24 


 




 

 


 

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