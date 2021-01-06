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الأربعاء، 06-01-2021 12:50 م

سعر خيالي لاغلى سمكة تونة في العالم

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الوكيل الإخباري _ يعد سمك التونة من أفضل أنواع الأسماك حول العالم، حيث انه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية ، ويساعد في التقليل من الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وألم المفاصل، والإصابة بضيق التنفس.

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حيث قامت اليابان بعمل مزاد في اول العام الجديد كما اعتادت في السنوات السابقة ، حيث يقدم الصيادين أفضل ما قامو بجمعه من الأسماك، للحصول على مبالغ مالية كبيرة.

وقد بيعت سمكة تونة ضخمة زرقاء الزعانف مقابل 20 مليون دولار في طوكيو.


ويقل هذا السعر كثيرا عن أعلى سعر تم تسجيله في العام الماضي والبالغ 193 مليون ين.

 

وتم بيع سمكة التونة البالغ وزنها 208 كيلوجرامات، قيمة الكيلوجرام الواحد 100 ألف ين تقريبا إلى مجموعة يامايوكي المعنية بالبيع بالجملة في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو.


المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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