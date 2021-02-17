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الأربعاء، 17-02-2021 01:48 م

سعودي يحول بالخطأ 65 ألف ريال لحساب مقيم .. والأخير يفاجئ الجميع

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الوكيل الاخباري - فوجئ مقيم إثيوبي في المملكة العربية السعودية، بإضافة 65 ألف ريال سعودي (17330 دولار أمريكي) إلى حسابه البنكي، واكتشف في النهاية أنه تم تحويلها إليه بالخطأ.

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وبحسب موقع صحيفة "عكاظ" السعودية، أعاد المقيم الإثيوبي المبلغ الذي حول إلى حسابه بالخطأ إلى المحول مرة أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مواطن يدعى غازي الدوسري، قوله إنه "فوجئ أمس الأول (الاثنين) بعدم وصول مبلغ 65 ألف ريال قام بتحويله إلى أحد الأشخاص، وقام بمراجعة البنك والاتصال بصاحب الحساب الذي حول إليه المبلغ".

 


وأضاف: "اتضح أن المبلغ حول إلى حساب مقيم من الجنسية الإثيوبية بالخطأ، الذي بدوره قام على الفور برد المبلغ، ولم يتردد في ذلك".


وتابع المواطن السعودي أن "ما قام به المقيم الإثيوبي مثال للنزاهة والأخلاق الحميدة التي يجب أن يتمتع بها الجميع، من المبادرة برد الحقوق إلى أهلها، والنزاهة الشخصية".


وأكد الدوسري أنه قام بتكريم المقيم الإثيوبي على أمانته وأخلاقه، وسلمه مكافأة مالية.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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