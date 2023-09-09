سقوط لوحة على مذيع وضيفه أثناء لقاء تلفزيوني في السعودية - فيديو

الوكيل الإخباري - تعرض مراسل قناة الإخبارية لموقف محرج بسبب الرياح القوية، أثناء إجراء لقاء مع أحد المسؤولين، في الباحة السعودية .



وخلال حديث مراسل الإخبارية مع مدير قسم الغابات الداخلية بمنطقة الباحة، سقطت عليهما اللوحة التعريفية.

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وتمكن مراسل الإخبارية من صد اللوحة التي سقطت بسبب قوة الرياح، واستكمل حواره مع مدير قسم الغابات الداخلية.

شفق

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