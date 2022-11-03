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الخميس، 03-11-2022 10:49 ص

سيارة الملكة إليزابيث في مزاد علني.. ما السعر المقترح-صور

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن تعرض سيارة الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، للبيع في مزاد علني يوم 26 نوفمبر الحالي.

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وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، فإنه سيتم بيع السيارة في مزاد Historics Auctioneers في Mercedes World، مشيرة إلى أنه لا يوجد سعر مبدئي لبدء المزاد، ومن الممكن أن يتم بيع السيارة بأقل من 1 جنيه إسترليني.

 

لكن نظرا لمصدر سيارة فمن المحتمل أن يصل سعر بيعها إلى خمسة أرقام على الأقل.

 

وتعرف السيارة بلونها الأخضر Emerald Fire، وقد قطعت أقل من 75000 ميل، ولديها تاريخ خدمة واسع، وتتميز بتصميم داخلي من الجلد ومجموعة من وسائل الراحة مثل فتحة السقف والتحكم في المناخ والنوافذ الكهربائية وناقل الحركة الأوتوماتيكي.

 

وعلى الرغم من مظهر السيارة العائلية، فإن السيارة التي صممها إيان كالوم، لديها محرك V6 سعة 3 لترات، مما يجعلها ثابتة بشكل كبير حتى عند القيادة بسرعة.

 

 

 


 




 

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