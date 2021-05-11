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الثلاثاء، 11-05-2021 10:29 ص

سيدة اميركية تحقق حلمها في مصر

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الوكيل الإخباري- حققت السلطات المصرية حلم سيدة أميركية مصابة بالسرطان طلبت زيارة مصر والاستمتاع برؤية آثارها ولكنها لا تملك تكاليف الرحلة.

وفي أول أيام تحقيق حلمها بزيارة منطقة أهرامات الجيزة،  استقبلها خالد العناني وزير السياحة والآثار، بساحة تمثال أبو الهول والتي تم السماح بفتحها لها بشكل استثنائي.

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ومن أمام تمثال أبو الهول، تبادل وزير السياحة والآثار والسيدة جلوريا أولكر أطراف الحديث، حيث رحب العناني بها، وشكرها على حبها وشغفها بمصر وبحضارتها العريقة، معرباً لها عن ثقته بأن زيارتها إلى مصر ستمنحها طاقة إيجابية تساعدها على الشفاء العاجل.

ومن جانبها، أعربت جلوريا أولكر عن سعادتها بمقابلة الوزير الطيبة لها وحرصه على لقائها، مقدمة له الشكر على ما بذلته الوزارة لتمكينها لتحقيق أمنية حياتها بأن تزور منطقة الأهرامات.

 

كما أعربت عن بالغ سعادتها بالحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي استقبلها بها الشعب المصري منذ وصولها.

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ومن أمام تمثال أبو الهول، أصرت السيدة الأميركية على الوقوف من على كرسيها لتحقق حلمها والتقاط صورة تذكارية لها مع تمثال أبو الهول.

وخلال اللقاء، وجه الوزير سؤالاً للسيدة الأميركية عما إذا كانت ستقوم بزيارة صعيد مصر حيث أجابت أن البرنامج السياحي المخصص للزيارة لم يتضمن ذلك، وقدم الوزير لها الدعوة لزيارة محافظة الأقصر لكي تستمتع بمشاهدة الآثار المصرية الفريدة الموجودة بها والتي ستقدم لها فرصة للتعرف بصورة أكبر على الحضارة المصرية العريقة.


وقد رحبت جلوريا  بهذا العرض، ووجه الوزير أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركة المنظمة لمد فترة زيارتها هي وعائلتها إلى مصر ليوم واحد تقوم خلاله بزيارة الأقصر.

المصدر: لبنان24


 




 

 


 

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