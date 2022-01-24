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الإثنين، 24-01-2022 03:56 م

سيدة تعثر على عقرب حي داخل علبة بروكلي في استراليا

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الوكيل الإخباري - في مفاجأة مرعبة أصابتها بصدمة كبيرة عثرت سيدة على عقرب داخل كيس من البروكلي كانت تخطط لطهيه.

ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن كلوي ميتشل، قولها إنها "صدمت" لما رأت عقربا مختبئا في عبوة البروكلي التي اشترتها من أحد المتاجر في ولاية نيو ساوث ويلز.

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وأوضحت ميتشل أنها اكتشفت العقرب وهي تفرغ محتويات كيس البروكلي في قدر للطهي، وفقا لسكاي نيوز عربية.

 

وردّ المتجر الذي اشترت منه ميتشل البروكلي على المنشور الذي شاركته على صفحتها في "فيسبوك"، بالقول: "مثل هذه الحوادث ليست شائعة. نشجع عملاءنا على لفت انتباهنا لمثل هذه الحالات كي نتمكن من مراجعتها واكتشاف أسباب حدوثها".

 

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