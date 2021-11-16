شارع سمسم يطلق أول دمية لمواجهة العنصرية في أميركا

الوكيل الإخباري - يقدم برنامج الأطفال التلفزيوني الأمريكي الشهير «شارع سمسم» أول دمية أمريكية آسيوية مستوحاة من الرغبة في نشر التسامح ومواجهة الكراهية والعنصرية.



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وفقاً لـ «غارديان»، تأتي شخصية «جي يونغ» كأول دمية أمريكية كورية تستمتع بالعزف على الجيتار وممارسة هواية التزلج على الألواح، ليقدم المسلسل الذي تم بثه لأول مرة قبل 52 عاماً، الشخصية الأخيرة بشكل رسمي هذا الشهر عبر برنامج خاص.



من المعتزم أيضاً أن تظهر نجمة التنس نعومي أوساكا، والممثل والمؤلف الكندي سيمو ليو، من بين المشاهير الذين سيظهرون في البرنامج التلفزيوني الخاص بحيث يعرض في «إتش بي أو ماكس» ومنصات التواصل الاجتماعي ومحطات أخرى في موسم العطلات بالولايات المتحدة.



وبالعودة للشخصية المناهضة للعنصرية، فإن وجود «جي يونغ» جاء تتويجاً لمناقشات المنتجين بعد تصاعد الكراهية في مناطق من العام الماضي. وفي السياق، تمت الاستعانة لتحريك دمية الشخصية الجديدة بكاثلين كيم (41 عاماً) وهي أمريكية كورية دخلت عالم الدمى لأول مرة في الثلاثينيات من عمرها، وتم قبولها في ورشة عمل لشارع سمسم عام 2014.







المصدر - البيان