شاهد.. أبّ يطلّق زوجته في حفل زفاف ابنته بمصر

الوكيل الإخباري - فوجئ المعازيم خلال الاحتفال بـ زفاف العريس والعروسة بإحدى القاعات بمحافظة دمياط، بوالد العروس ممسكا بالميكروفون لتهنئة العروس ابنته، وبالفعل بدأ بالتهنئة لابنته ثم قال وبالنسبه لأم العروسه انتي طالق بالثلاثة.

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حالة من الذهول انتابت جميع الحضور من المعازيم سواء من اهل العروس او اهل العريس او المعارف من الحضور .

وأكد احد شهود العيان ممن كان موجود بحفل الزفاف، أن جميع من بالقاعه تفاجأ بوالد العروسه يطلّق زوجته بالميكروفون وأمام الجميع دون أن يوضح السبب وشاهدنا انهيار العروسه فور سماعها لوالدها يقوم بتطليق والدتها في يوم عرسها وأمام عريسها والجميع.

لبنان 24

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