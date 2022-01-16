الأحد 16-01-2022
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الأحد، 16-01-2022 11:09 ص

شاهد...اسراب من الطيور تجتاح موقف سيارات في تكساس

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الوكيل الإخباري - رصد مقطع فيديو لحظات مخيفة لأسراب من الطيور تحتل موقف سيارات في ولاية تكساس الأمريكية في مشهد مخيف.

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إن هذا المشهد تم رصده في الثامن من كانون الثاني الجاري، مشيرة إلى أنه يشبه أفلام المخرج البريطاني ألفريد هتشكوك، التي كان مليئة بالإثارة النفسية.

 

وظهرت الطيور وهي تحط على سطح السيارات ثم تطير أو تقوم بالدوران والهبوط مرة أخرى على سطحها.

 

لبنان 24 

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