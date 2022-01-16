شاهد...اسراب من الطيور تجتاح موقف سيارات في تكساس

الوكيل الإخباري - رصد مقطع فيديو لحظات مخيفة لأسراب من الطيور تحتل موقف سيارات في ولاية تكساس الأمريكية في مشهد مخيف.
إن هذا المشهد تم رصده في الثامن من كانون الثاني الجاري، مشيرة إلى أنه يشبه أفلام المخرج البريطاني ألفريد هتشكوك، التي كان مليئة بالإثارة النفسية.
وظهرت الطيور وهي تحط على سطح السيارات ثم تطير أو تقوم بالدوران والهبوط مرة أخرى على سطحها.
Unnerving moment birds swarm over carpark like a scene from a Hitchcock film pic.twitter.com/QQ3wx1o468— The Sun (@TheSun) January 15, 2022
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