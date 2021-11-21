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الأحد، 21-11-2021 09:53 ص

شاهد...الأمطار الغزيرة تجرف الجثث من إحدى مقابر في مصر

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الوكيل الإخباري - أدت الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها معظم المحافظات في مصر إلى تشكل سيول قوية أدت إلى جرف الجثث من إحدى المقابر في مدينة مرسى مطروح المصرية.

كما تسببت السيول في غرق وجرف وهدم مقابر منطقة غوط رباح بمرسى مطروح مما نتج عنه طفو رفات الموتى .

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وقال مصدر أمني المصري إن السلطات بمعاونة الأهالي تعمل على معالجة الموقف وشفط المياه من المنطقة من أجل إعادة ترميم المقابر وإعادة تكفين ودفن رفات الموتى مرة أخرى.

 

وأوضح المصدر أن أجهزة محافظة مطروح عملت على نشر فرق الطوارئ بجميع شوارع المحافظة لشفط المياه وتطهير مخرجات السيول واتخاذ الاستعدادات اللازمة من أجل مواجهة موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد.

 

وتجدر الإشارة إلى أن 10 محافظات مصرية تعرضت لهطول أمطار شديدة نتج عنها سيول وتكدس للمياه بالشوارع ومن تلك المحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ ومرسى مطروح والبحيرة وجميعها أعلنت حالة الطوارئ فضلا عن تعطيل الدراسة حتى انتهاء موجة الطقس السيئ التي بدأت منذ ليل الجمعة.






المصدر - البيان 

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