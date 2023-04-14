شاهد.. انفجار يقتل 18 ألف بقرة في الولايات المتحدة

الوكيل الاخباري- نفقت نحو 18 ألف بقرة في انفجار في مزرعة للألبان في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.

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وقال مفوض الزراعة في ولاية تكساس سيد ميلر في بيان إن الحادث هو "أخطر حريق في مزرعة لتربية الماشية في تاريخ تكساس"، مشيرا إلى أن "التحقيق فيه وملاحقة المسؤولين سيستغرق بعض الوقت على الأرجح".

ودمر الانفجار والحريق ليل الاثنين الثلاثاء مزرعة ألبان "ساوثفورك" الواقعة بالقرب من بلدة ديميت في منطقة بانهاندل بولاية تكساس.