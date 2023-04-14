الجمعة 14-04-2023
الوكيل الاخباري

شاهد.. انفجار يقتل 18 ألف بقرة في الولايات المتحدة

قطر: اتصالات مكثفة مع الأردن ومصر وأميركا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها في الأقصى

الأردن يشارك باجتماع لبحث عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

وفيات الجمعة 2023/4/14

ارتفاع أسعار النفط عالميا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

إرجاء إطلاق المسبار الأوروبي جوس إلى المشتري

الجيش الصيني يرفع حالة التأهب

الإحتلال يغلق المجال الجوي لمسافة 6 كم في الشمال والجنوب

السعودية: ضبط ملايين الحبوب المخدرة في شحنة بطاطا

الجمعة، 14-04-2023 11:21 ص

شاهد.. انفجار يقتل 18 ألف بقرة في الولايات المتحدة

643908e0423604069b75fefc


الوكيل الاخباري- نفقت نحو 18 ألف بقرة في انفجار في مزرعة للألبان في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.

اضافة اعلان

 

وقال مفوض الزراعة في ولاية تكساس سيد ميلر في بيان إن الحادث هو "أخطر حريق في مزرعة لتربية الماشية في تاريخ تكساس"، مشيرا إلى أن "التحقيق فيه وملاحقة المسؤولين سيستغرق بعض الوقت على الأرجح".

 

ودمر الانفجار والحريق ليل الاثنين الثلاثاء مزرعة ألبان "ساوثفورك" الواقعة بالقرب من بلدة ديميت في منطقة بانهاندل بولاية تكساس.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1111_0

مطلقة تطلب استرداد أجر مصور فرحها بعد 4 سنوات زواج في هذه الدولة

مخمخمخم

طريقة جديدة يستخدمها اللصوص لسرقة السيارات... تعرف إليها

تةتةتةتة

شاهد الأرض تبتلع التربة والنباتات في سوريا

ممممم

هكذا بدأ أحد أقوى البراكين في كامتشاتكا ثورانه - فيديو

غ6غ6غ6غ

اختفاء 3 من متسلقي شيربا بعد سقوطهم على جبل إفرست

INAF_20230412234812017

نجاة امرأة بعد قضاء يومين في سيارة تحت الماء بتكساس

أخبار متعلقة
plane-takeoff

لحظات مرعبة.. طائرة ترتطم بالأرض بعد انفجار إطارها في أيرلندا - فيديو