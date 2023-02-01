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الأربعاء، 01-02-2023 10:53 ص

شاهد حادثة طعن قرب مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل

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الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة البلجيكية القبض على شخص مسؤول عن هجوم بسكين في محطة مترو في بروكسل، يوم الاثنين.

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وأسفر الهجوم عن إصابة شخص، لكن الشرطة لم تستطع التأكيد لرويترز ما إذا كان الشخص مصابا بجروح خطيرة أم لا.


ووقعت حادثة الطعن وقعت قرب مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مضيفاً أن شرطة بلجيكا تحقق بدوافع المشتبه به.

 

 

قناة العالم 

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