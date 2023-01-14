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السبت، 14-01-2023 12:44 م

مسلح يقتحم أحد أكبر متاجر أمريكا ويهدد بطعن الزبائن - فيديو

لاللاللا


الوكيل الإخباري  - اقتحم رجل يحمل سكينًا متجر ، أحد أكبر متاجر التسوق في أمريكا، وهدد بطعن الموظفين والمتسوقين، وذلك في ولاية ساوث كارولينا.

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وبحسب صحيفة نيويورك بوست، فقد تمكن جندي أمريكي سابق، من إسقاط الرجل الذي كان يصرخ ويلوح بسكين جيب داخل المتجر في مدينة كولومبيا، مهددًا بقطع الناس إربًا.


وقال شهود عيان لشرطة مقاطعة ريتشلاند لشبكة فوكس نيوز، إن المحارب المخضرم الذي كان يتسوق مع ابنه، ديماريو ديفيس، رصد الرجل المجنون وانتظر اللحظة المناسبة للتدخل.


وقال ديفيس: كنت أهم الخروج عندما لاحظ ابني أن الرجل يدخل والسكين مفتوحة، ثم بدأ يلوح بالسكين لعدد قليل من الموظفات، قائلًا لهن: عندما يصل رجال الشرطة إلى هنا، سأبدأ في تقطيعكم جميعًا.


وقال ديفيس إنه شاهد زبونًا آخر يحاول إيقاف الرجل، لكنه حاول إصابة وجهه، وعلى الفور اتصل بشرطة مقاطعة ريتشلاند.


 

 

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