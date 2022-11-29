الثلاثاء 29-11-2022
الوكيل الاخباري

التربية: تأمين مدارس المملكة بوسائل التدفئة

ولي العهد يبارك لخريجي الفوج الرابع من ضباط فرسان المستقبل

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب عالمياً وارتفاع وصل لـ 13 دولاراً للأوقية

11 اصابة بحادث باص موظفين للجامعة الهاشمية ومركبة وقلاب- فيديو

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

64.7 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

زلزال يضرب سواحل اليونان

تأجيل امتحانات الطلبة في الجامعة الاردنية فرع العقبة اليوم الثلاثاء

انخفاض سعر البندورة والبطاطا محلياً اليوم

السير: التعامل مع عدة حوادث دون أثر مروري

الثلاثاء، 29-11-2022 09:52 ص

شاهد.. رد فعل أمير قطر على تحية فتاة أعربت عن فخرها به - فيديو

6384e7514236044c8c37d94b


الوكيل الإخباري -  انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق طريقة رد أمير قطر على فتاة عبرت له عن فخرها به خلال تواجده في استاد البيت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو حيث بادل أمير قطر التحية مع فتاة عبرت له عن فخرها به.

وبدا الأمير مبتسما بشدة، كما مد يده نحو الفتاة مشيرا إليها بقبضته، تعبيرا منه عن مصافحتها عن بعد، قبل أن يشير إليها بإشارة الـ"OK" بإصبع الإبهام.

اضافة اعلان

 

 

 

 

المرصد 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
one-person-riding-bike-mekong-1747569

مقطع صادم لـ 7 أشخاص وكلبان ودجاجة على دراجة نارية واحدة في الهند

EcKPzigWoAA2j1w

سحابة عملاقة تغطي سماء السعودية -فيديو

6384739c4c59b726577bec46

من هي 'فتاة العرب' التي يحتفي بها محرك غوغل - صورة

43-4-800x549 (1)

العثور على مومياوات مصرية بألسنة من ذهب - صور

28-11-22-795169356

شخص يعتدي على مسن ويصفعه على وجهه في السعودية - فيديو

2015_1_14_13_35_41_387

شاهد.. رجل أُطلق سراحه بعد سجنه 8 سنوات لجريمة لم يرتكبها في نيويورك

أخبار متعلقة
podcast-3696504_640

مذيع قطري يتعرض لحالة إغماء على الهواء - فيديو

195123

امرأة غاضبة تصفع الرئيس الفرنسي ماكرون في الشارع - فيديو

image (1)

فيديو يصور لحظة احتراق جسم فضائي

التابوت-في-المنام

جثة تحطم صندوقا وتسقط في أمريكا. فيديو غريب ما قصته - شاهد

4521666

طفل ينجو بأعجوبة من هجوم كلاب ضالة في سوريا - فيديو

Doc-P-1009650-638037671309049314

نشر أول فيديو للمومياء الغامضة في مصر