الأحد 16-01-2022
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الأحد، 16-01-2022 10:16 ص

شاهد..شاب يدفع امرأة أمام قطار في بروكسل

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الوكيل الإخباري - أكد مكتب النائب العام في بروكسل يوم السبت أنه تم احتجاز شاب للاشتباه في قيامه بدفع امرأة في مسار قطار مقبل بإحدى محطات مترو الانفاق وسط العاصمة البلجيكية. وقد يعتقل الشاب بتهمة الشروع في قتل.  

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وتفيد المزاعم بأن الرجل دفع المرأة عمدا من الظهر بينما كان قطار الانفاق مقبلا.


وتردد أن سائق القطار استخدم مكابح الطوارئ ونجح في تجنب دهس المرأة.


وأكد ناطق باسم شركة النقل المحلية أنه تم نقل المرأة سريعا إلى الرصيف.


وتردد أن السائق والضحية كانا في حالة صدمة مساء يوم الجمعة.

 

وأفادت صحيفة ديرنير أور/ليسبورتس بأنه جاري مشاركة مقطع يبدو أنه يظهر ما حدث على الانترنت. ويبدو أنه يعرض اللقطات التي سجلتها كاميرا مراقبة.

 

 

 

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