السبت 24-06-2023
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السبت، 24-06-2023 11:05 ص

شاهد شاب يفاجئ شخص نائم داخل قطار ويعتدي عليه بالضرب في احدى الدول

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الوكيل الإخباري - كشف مقطع فيديو لحظة شاب بالاعتداء على شخص نائم داخل القطار من أجل حصد المشاهدات على تطبيق تيك توك.

وأظهر الفيديو شخص نائم في القطار، بينما وقف شاب بجانبه، ثم صرخ وهو يقوم بحركة قتالية أشبه بحركات المصارعين، وسقط على الشخص النائم مسددا له ضربة قوية.

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وأبان الفيديو، الشخص النائم وهو يستيقظ من النوم مفزوعا، وهو يتألم إثر الاعتداء عليه.

 

 

المرصد 

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