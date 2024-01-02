الثلاثاء 02-01-2024
الوكيل الاخباري
 

المستقلة للانتخاب: سجل الأحزاب هو المرجع الوحيد لاعتماد تاريخ الانتساب

دخول 87 شاحنة مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح

الحنيفات: الأردن تجاوز أزمات عالمية وأزمة البحر الأحمر أثرت على سلاسل التزويد في العالم

التربية تنشر اسئلة الرياضيات الورقة الثانية للدورة التكميلية

الحنيفات: نهدف لحفر 10 آلاف بئر العام الحالي

السعودية تحول الشريحة الخامسة لمنحة دعم الموازنة للأردن بـ 38.6 مليون دولار

كتائب القسام: أجهزنا على قوة إسرائيلية من نقطة صفر

عدد شهداء غزة يتجاوز 22 ألفاً

التربية تعلن قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين

إسقاط مسيّرة مسلحة فوق قاعدة لقوات أميركية بالعراق

عاجل

دخول 87 شاحنة مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح

الثلاثاء، 02-01-2024 01:21 م

شاهد شارع ينبض بشكل غريب في اليابان عقب الزلزال

852


الوكيل الإخباري - مشاهد مرعبة ظهرت وتم تناقلها بكثرة للزلزال العنيف الذي ضرب اليابان في الساعات الأولى من العام الجديد، والذي تبعه نحو 155 زلزالا فيما بعد.

اضافة اعلان


ومن ضمن تلك المقاطع مشهد مرعب لأحد الشوارع في اليابان وهو يتشقق وكأن الأرض تنبض.

 

 

 

وضربت زلازل قويّة وسط اليابان، يوم الاثنين، ما تسبّب في حدوث موجات تسونامي زاد ارتفاعها عن متر في بعض المناطق ودفع السلطات إلى الطلب من السكّان مغادرة المناطق المعنيّة واللجوء إلى المرتفعات.

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7ع

مقهى ياباني يستقبل فقط المتشائمين وأصحاب الأفكار السلبية

ىاىاىاى

لا يخطر على البال.. مركّب مهم في أعقاب السجائر ما هو؟!

Doc-P-1147501-638397497325153697

سيدة أميركية تعود للحياة بعد موتها بـ 24 دقيقة

Doc-P-1147551-638397748142864055

العثور على 3 مومياوات قديمة في اليمن

2338671-396117752

بسبب تفجير ماكينة صراف آلي...اندلاع النيران في فرع أحد البنوك في ألمانيا

2023123120947836KE

طفلة أمريكية تعاني من حالة غير مسبوقة في العالم

أخبار متعلقة
image

شاهد لعبة أفعوانية تتعطل على ارتفاع شاهق تثير الرعب في اليابان

52588-استخدامات-الميكروييف

اليابان تبتكر حقيبة الميكروويف لتسخين وجبات الطعام أثناء التنقل - صورة

17019339970

اعتقال سائق تاكسي لأنه 'دهس حمامة' في اليابان