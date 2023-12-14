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الخميس، 14-12-2023 11:21 ص

اليابان تبتكر حقيبة الميكروويف لتسخين وجبات الطعام أثناء التنقل - صورة

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الوكيل الإخباري - يمكن أن تصبح وجبات الغداء الباردة شيئا من الماضي قريبا مع تصميم "حقيبة ميكروويف" بتقنية مذهلة.

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وتوفر "حقيبة الميكروويف" الأولى في العالم الطعام الساخن في دقائق، بغض النظر عن المكان الذي قد تجد نفسك فيه.


ويمكن أن تصل درجة حرارة الحقيبة إلى 80 درجة مئوية في أقل من خمس دقائق، وفقا لمطوريها.

وتم تصميم Willtex Willcook اليابانية، على شكل حقيبة كمبيوتر محمول، بحيث يتم تعليقها على الكتف لتسخين الطعام أثناء التنقل.

 

 

 

ومع وجود بطارية خارجية، يقول مبتكروها إنها تتضمن ميزة الشحن للحفاظ على غداءك دافئا لمدة تصل إلى ثماني ساعات.

 

لبنان 24

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