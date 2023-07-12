الأربعاء 12-07-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 12-07-2023 11:28 ص

شاهد.. طائرة ركاب تنحرف عن المدرج وتتحطم في مطار مقديشو الدولي

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الوكيل الإخباري - فيديو صادم يظهر تحطم طائرة ركاب عند هبوطها في مطار مقديشو الدولي، و أصيب شخصان بجروح بعد انحراف طائرة مدنية أثناء هبوطها في مطار مقديشو يوم الثلاثاء.

وقد انحرفت الطائرة عن مدرج المطار واصطدمت بالحواجز المحيطة، مما أدى إلى تطاير أجزاء منها. وقد أعلنت وزيرة النقل والطيران المدني في الصومال عن الحادث وأكدت إصابة شخصان بجروح .

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سكاي نيوز 

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