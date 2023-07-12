شاهد.. طائرة ركاب تنحرف عن المدرج وتتحطم في مطار مقديشو الدولي

الوكيل الإخباري - فيديو صادم يظهر تحطم طائرة ركاب عند هبوطها في مطار مقديشو الدولي، و أصيب شخصان بجروح بعد انحراف طائرة مدنية أثناء هبوطها في مطار مقديشو يوم الثلاثاء.



وقد انحرفت الطائرة عن مدرج المطار واصطدمت بالحواجز المحيطة، مما أدى إلى تطاير أجزاء منها. وقد أعلنت وزيرة النقل والطيران المدني في الصومال عن الحادث وأكدت إصابة شخصان بجروح .

اضافة اعلان

نجا جميع من فيها بأعجوبة .. مشاهد مروعة للحظة تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار مقديشيو في الصومال. pic.twitter.com/ngleKUsh53 July 11, 2023

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة

