الأحد 11-12-2022
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الأحد، 11-12-2022 11:05 ص

شاهد.. ظهور ثعبان على طائرة في دبي يثير ذعر الركاب

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الوكيل الإخباري - في لحظة مرعبة أثارت ذعر الركاب، تم العثور على ثعبان في عنبر الشحن لـ طائرة هندية بعد هبوطها في مطار دبي أمس.

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ورغم الحادث، هبطت الطائرة من طراز B737-800 من كاليكوت بولاية كيرالا الهندية في دبي ونزل الركاب بسلام.


ووفقًا لمسؤول كبير، بحسب موقع بيزنس توداي، تحقق هيئة تنظيم الطيران في الحادث الذي وقع على طائرة الهند - دبي.


وقال المسؤول الكبير في المديرية العامة للطيران المدني (DGCA) إنه تم العثور على ثعبان في عنبر الشحن بالطائرة لدى وصولها إلى مطار دبي، كما تم إبلاغ خدمات الطوارئ في المطار.

 


 

 

 

صدى البلد 

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