شاهد عملية سطو 'جريئة' في وضح النهار في امريكا

الوكيل الإخباري - التقطت كاميرا مراقبة قبل ساعات، يوم الاثنين، مشاهد لعملية سطو جريئة في وضح النهار في محطة "وقود 76" بولاية كاليفورنيا الأميركية.



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وقالت ماكسي شير، والدة السائق الذي تعرض للسرقة، البالغ من العمر 21 عاما: "ضُرب ابننا بمسدس مرات عدة، وتعرض للسرقة بعنف، كما حدث مع أصدقائه أيضًا".



وعرض المدعي العام في تكساس، مكافأة مالية بقيمة 10 آلاف دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال اللصوص وإدانتهم.

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