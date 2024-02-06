الثلاثاء 06-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الضريبة تدعو للتسجيل في نظام الفوترة

الصناعة تحقق قفزات لافتة في مجالات الإنتاج والتصدير خلال 25 عاما

ماذا ينتظر الأمير ويليام بعد الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان؟

التربية الفلسطينية: 4895 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في وادي الأردن غداً - اسماء

قناة إسرائيلية: رؤساء مستوطنات غلاف غزة يقضون الليل خارج مكتب نتنياهو

التعليم العالي: لا تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية

6 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال شقة سكنية بخان يونس

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الثلاثاء

هآرتس: تحقيق عسكري بقصف إسرائيلي قتل 12 رهينة بمستوطنة بئيري

الثلاثاء، 06-02-2024 09:22 ص

شاهد عملية سطو 'جريئة' في وضح النهار في امريكا

55b93ef9c46188835c8b45bd


الوكيل الإخباري - التقطت كاميرا مراقبة قبل ساعات، يوم الاثنين، مشاهد لعملية سطو جريئة في وضح النهار في محطة "وقود 76" بولاية كاليفورنيا الأميركية.

اضافة اعلان

 

وقالت ماكسي شير، والدة السائق الذي تعرض للسرقة، البالغ من العمر 21 عاما: "ضُرب ابننا بمسدس مرات عدة، وتعرض للسرقة بعنف، كما حدث مع أصدقائه أيضًا".

 

وعرض المدعي العام في تكساس، مكافأة مالية بقيمة 10 آلاف دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال اللصوص وإدانتهم. 

 

 

 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
الشرطة

امرأة تسرق سيارة دورية شرطة وتتسبب بكارثة في فلوريدا

للاللاللالل

جزيرة أعمار سكانها فوق الـ 100.. ما السرّ؟

Doc-P-752329-638427537143977649

أثناء عزفها البيانو في بريطانيا .. وفاة طالبة أمام والديها

finger-s-name-slide

ماذا يقول طول أصابعك عنك حسب العلم؟

WhatsApp-Image-2024-01-17-at-9.16.08-PM

سحب ثعبان سام من موزع مياه ثلاجة في أستراليا - صورة

image

رائد روسي يحطم الرقم القياسي لإجمالي مدة البقاء في الفضاء