شاهد لحظة إنقاذ فتاة من تجربة الانزلاق الحر في السعودية

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إنقاذ فتاة من تجربة الانزلاق الحر في إحدى المنتزهات بمنطقة الباحة.
وفي التفاصيل، فقد تعثرت الفتاة على الحبال المعلقة في المنتزه، وهو ما جعل أحد الشباب يقوم بإنقاذها.
وعندما اقترب الشاب منها، سحبها عبر الحبال المعلقة بعد تعثرها خلال تجربة الانزلاق الحر. ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
إنقاذ فتاة من تجربة الانزلاق الحر في الباحة🥺. pic.twitter.com/JH162MpYdM— Gorgeous (@gorgeous4ew) August 2, 2023
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