شاهد...موظف ينتقم من مديره بالألعاب النارية في روسيا

الوكيل الإخباري - شهد أحد مراكز التسوق في مدينة تومسك الواقعة وسط روسيا، انفجاراً قوياً تسببت به الألعاب النارية.



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حيث قام موظف غاضب بتوبيخ المدير له بسبب الخطأ الذي ارتكبه في أسعار المتجر بإشعال الألعاب النارية في المتجر، الذي كان فيه حوالي 500 شخص، مما تسبب بحريق ضخم أتى على المتجر بالكامل.

ورصدت كاميرا المراقبة لحظة قيام الموظف بإشعال الألعاب النارية، ووثقت عمليات هروب الزبائن الذين تركوا عرباتهم والأشياء التي تُسوّقوها داخل المتجر الذي تحوّل لما يُشبه ساحة الحرب بسبب المفرقعات.





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