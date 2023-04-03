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الإثنين، 03-04-2023 10:49 ص

شاهد نيران تشتعل داخل منطاد بالهواء تلتهم سائحا في المكسيك

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الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو صادم، يظهر منطادا يحترق في السماء على متنه شخصان، وهو يحلق في الهواء على ارتفاع 200 متر فوق سطح الأرض، في مدينة تيوتيهواكان وسط المكسيك.

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وبعد دقائق من اشتعال الحريق، يرمى أحدهما بنفسه من كوة القيادة، في حين بقي الشخص الآخر يحاول السيطرة على المنطاد المعرض للتآكل إثر تصاعد ألسنة اللهب.

 

والضحيتان هما امرأة تبلغ من العمر 39 عاماً ورجل يبلغ من العمر 50 عاماً. والمرأة التي رمت بنفسها أصيبت بحروق من الدرجة الثانية في الوجه وكسر في عظم الفخذ الأيمن. ولم يذكر ما إذا كان هناك أي ركاب آخرين على متن المنطاد.


ويقدم العديد من منظمي الرحلات السياحية رحلات جوية بالمنطاد فوق تيوتيهواكان، على بعد حوالي 45 ميلاً (70 كيلومترًا) شمال شرقي مكسيكو سيتي، مقابل 150 دولارًا تقريبًا.

 

 

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