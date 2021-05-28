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الجمعة، 28-05-2021 02:15 م

صورة سيلفي تتسبب بوفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة في اندونيسيا

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الوكيل الاخباري - أعلنت الشرطة الإندونيسية، يوم امس الخميس، مصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة غرقا إثر انهيار جسر عائم تجمعوا عليه لالتقاط صورة ذاتية (سيلفي).

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ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن قائد الشرطة المحلية جنيدي نور، أن أفراد العائلة، وهم 14 فردا، كانوا يحاولون التقاط الصورة على الجسر الواقع على ضفاف بحيرة كاندي.

 

وأوضح نور أن الموقع يعد منطقة سياحية في غرب جزيرة سومطرة إلا أنه ليس خاضعا للمراقبة.


وأوضح مسؤول الشرطة أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال الجثث وفتح تحقيق في الحادث.


سبوتنيك

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