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السبت، 14-10-2023 10:30 ص

صورة لغروب الشمس من على سطح المريخ - صورة

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الوكيل الإخباري - التقطت المركبة الفضائية المريخية برسفرنس، التابعة لوكالة ناسا، «غروب الشمس الأزرق» الغريب والنادر فوق أفق الكوكب الأحمر.

وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن المركبة الفضائية حصلت على الصورة في يومها المريخي الـ842، في 4 يوليو الماضي، بواسطة كاميرا الملاحة الخاصة بها والموجودة أعلى سارية المركبة التي تساعد في القيادة.

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وعندما بدأت السماء الحمراء في الظلام وأصبحت داكنة، قام الروبوت المغامر بتحويل كاميرا الملاحة اليسرى إلى الأفق الضبابي. وبلقطة واحدة، حصل على صورة غروب الشمس المذهل، حيث توهجت سماء الكوكب الأحمر بلون أزرق بارد وغريب بشكل رائع.

 


 

 

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