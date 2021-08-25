ضبط سائق شاحنة تحمل مواد سريعة الاشتعال يسير عكس السير في السعودية

الوكيل الإخباري - ضبطت الإدارة العامة للمرور في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية، قائد شاحنة نقل مواد سريعة الاشتعال، عمد إلى عكس اتجاه السير في أحد الطرق الرئيسية، بطريقة متهورة ضاربا عرض الحائط جميع التعليمات الخاصة بمنع عكس الاتجاه، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

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وجاء ضبط المرور لقائد الشاحنة المتهور، تفاعلا مع بلاغ تقدم به مغرد في «تويتر» شارك مقطع فيديو للحادثة مع حساب «المرور السعودي»، إذ يظهر الفيديو قائد الشاحنة المتهور وهو يسير بعكس اتجاه حركة السير في شارع رئيسي بحي القرينية في جدة.





وتفاعل «المرور السعودي» مع المغرد بقوله: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام .





يذكر أن جدول المخالفات في نظام المرور السعودي نص على أن قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، وعدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن على الطريق المتعدد المسارات، تعدان مخالفتين تراوح غرامتهما بين 3000 ريال في حدها الأدنى وتصل إلى 6000 ريال في حدها الأعلى.

المصدر - البيان