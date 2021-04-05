طائرة إثيوبية تهبط في المطار الخطأ في زامبيا

الوكيل الإخباري - هبطت طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بالخطأ في مطار لا يزال قيد الإنشاء في زامبيا، على ما أفاد مسؤول حكومي الإثنين.

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وحطت الطائرة الأحد على مدرج مطار غير مكتمل في مقاطعة كوبربيلت شمال زامبيا، حيث تستخدم الرحلات إلى هذه المنطقة في الوقت الراهن مطار سيمون موانسا كابويبوي الدولي الواقع على بعد نحو 15 كيلومتراً.



وقال أمين سر وزارة النقل ميشيك لونغو إن الطيار هبط في الموقع المستقبلي لمطار كوبربيلت الدولي "عن طريق الخطأ".



وذكر لونغو لوكالة فرانس برس "عندما كان على وشك الهبوط كان يتواصل مع لذلك: "استخدم ما رآه بالعين المجردة (...) وهبط في مطار لا يزال قيد الإنشاء".

وأكد لونغو أنه لم تقع أضرار، مشيرا إلى أن المحققين سيصدرون "تقريرا شاملا" عن الحادث.



ونقل الطيار الطائرة في وقت لاحق إلى وجهتها الأصلية.

وتأخر افتتاح مطار كوبربيلت الدولي الذي تولت الصين إنشاءه عن موعده الذي كان أصلاً مقرراً في منتصف سنة 2020، بسبب جائحة كوفيد-19.



طاقم المراقبة بالرادار فقالوا له: لا يمكننا رؤيتك".

سكاي نيوز