الخميس 22-04-2021
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الخميس، 22-04-2021 10:14 م

طباخة مصرية تثير تفاعلا واسعا.. كيف ردت على متصل أهانها على الهواء - فيديو

طباخه


الوكيل الإخباري - أثار مقطع مصور لمذيعة طبخ مصرية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها للإحراج من جانب أحد المتصلين ببرنامجها المذاع على الهواء مباشرة.

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وفوجئت الشيف غالية أثناء تقديم برنامجها "أكلة بلدي"، المذاع على فضائية "الشمس" المصرية بمتصل يخبرها: "لا تغضبي مني، أكلك معفن ولا يؤكل".


ولكنها استطاعت  أن تتدارك الموقف سريعا، وقالت له: "كلك ذوق.. وأنت مش عاجبك غيرك يعجبه.. ومينفعش نقول على نعمة ربنا معفنة أيا كان لو لقمة معفنة بنبوسها ونحطها على راسنا.. وأنت كلك ذوقك وعلى راسنا".


وحظي رد الشيف غالية بتفاعل واسع من جانب مستخدمي "السوشيال ميديا"، إذ غرد أحدهم على موقع "تويتر": "الست غالية ..الشيف الشعبية. وهية غالية بنت أصول ومؤدبة ومتربية".
وكتبت مستخدمة أخرى: "الست غالية الأخلاق العالية".


وغردت مستخدمة أخرى: "مكنتش بحب الست غالية لحد ما سمعت ردها على المتصل قليل الأدب، ست غاية في الهدوء والثبات الانفعالي والذوق ردها كان رد راقي جدا".


وكتبت مستخدمة: "الست غالية مش واخدة حقها أبدا، انسانة ذوق ومحترمة وطيبة وشاطرة ونفسها عزيزة".


وكتبت مغردة على "تويتر": "الست غالية ست جميلة بتطبخ بحب زي جداتنا فيها ريحة الايام الحلوة بطريقتها البسيطة فالكلام دايما للأسف بتتعرض للتنمر ولقلة حياء بعض الرعاع من المتصلين.. اسمعوا ردها ودرس فالادب بمنتهى البساطة كل التحية والاحترام لها ولكل حد بيقابل الإساءة بالإحسان".


يشار إلى أن الشيف غالية محمود تمكنت من تربية ابنتيها، بينما ظلت تعمل لساعات طويلة يوميا كخادمة لدى إحدى الأسر الغنية في القاهرة، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".


وقبل انتقالها للعمل في فضائية "الشمس"، كانت الشيف غالية تقدم برنامجها للطبخ في فضائية "القاهرة والناس".

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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