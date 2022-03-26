طفل بريطاني يحرس المرمى بذراع واحدة

الوكيل الإخباري - تحدى الطفل البريطاني وايد دور، البالغ من العمر 12 عامًا، الإعاقة التي رافقته منذ الولادة، وحقق حلمه بأن يصبح حارس مرمى.



وعانى وايد من تشوه خلقي في يده اليسرى بسبب إصابة والدته بأنفلونزا الخنازير خلال حملها به.



ولم تقف إعاقة الطفل البريطاني أمام حلمه في أن يكون حارس مرمى شهير، حيث انضم لفريق ساكستون إفي سي في ليدز وتدرب بشكل مكثف ليلفت الأنظار إليه ويصبح حديث الصحف البريطانية بسبب مهاراته الكبيرة التي لم تقل عن مهارات حراس المرمى الآخرين.



وقالت والدة وايد إنها سعيدة بالإرادة الكبيرة التي يملكها طفل، وأشارت إلى أنه اختار مركز الحارسة رغم معرفته مسبقًا أن هذا المركز يحتاج إلى امتلاك الحارس لذراعين من أجل التصدي للكرات.



كما أشاد مدرب الفريق جوني نيكسون بإرادة الطفل ومهارته، وأكدّ تفوقه على جميع الحراس منذ لحظة وصوله للنادي.



يذكر أن نادي ساكستون أطلق حملة تبرعات لشراء ذراع آلية بقيمة 14,000 دولار تساعد وايد على الإمساك بالأشياء الصغيرة، وتزيد من مهاراته في الحراسة.

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