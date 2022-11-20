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الأحد، 20-11-2022 12:51 م

ظاهرة حيرت العالم .. سبب محتمل لسلوك قطيع الأغنام في الصين -فيديو

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الوكيل الإخباري - سلوك غريب اتبعه قطيع من الأغنام في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين أثار حيرة العديد حول العالم بعد سير القطيع بشكل دائري لمدة 12 يوماً.

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واشارت تقارير عالمية ان التكهنات تعود لهذا السلوك الغريب مرتبط باحتمالية اصابة هذه الخراف ببكتيريا تدعي "الليستريات ".


وداء اللِّيسْتَرِيّات الليسترية يطلق عليه أيضا مرض الدوران هي جرثومة تسبب الشعور باضطراب معدي ناجم عن تناول اطعمة ملوثة بجرثومة، يسببه جرثومة تسمى الليسترية المستوحدة وتنتقل حينما تتنفس أو تأكل الأغنام مواد ملوثة ب لميكروب .


تؤدي الليستريات إلى التهاب جانب واحد من الدماغ ، مما يتسبب في شلل الوجه من جانب واحد ، وإمالة الرأس ، وأعراض أخرى قد تؤدي إلى قيام قطيع من الأغنام بالسير في دائرة.


وكانت قد اكدت صاحبة المزرعة التي تم تصوير الخراف فيها إن الأمر بدأ ببضعة خراف فقط قبل أن ينضم إليها آخرون من القطيع، ويمكن رؤية مئات الأغنام التي تتبع بعضها البعض في دائرة.


وعلى الرغم من وجود 34 حظيرة للأغنام في المزرعة، إلا أن الأغنام الموجودة في الحظيرة رقم 13 كانت تتصرف بهذه الطريقة. وهي تسير بهذا الشكل منذ 4 نوفمبر.

 

 




 

 


 

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