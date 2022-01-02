ظاهرة غريبة تثير الجدل في تكساس.. فيديو

الوكيل الإخباري - أصيب سكان مدينة تيكساركانا في تكساس الأميركية بالحيرة بعد أن سقطت الأسماك من السماء، في مشهد غريب وغير مألوف.





اضافة اعلان

وبدأت الواقعة بعد فترة من هطول الأمطار، عندما بدأ السكان في ملاحظة شيء غريب تمثّل في صوت مرتفع لهطول الأمطار، وعندما خرج السكان لاحظوا أن الصوت المرتفع كان لتساقط الأسماك من السماء على المنازل والشوارع.





وبحسب مدير إحدى محلات السيارات في المدينة؛ فإن الأسماك تساقطت خلال عاصفة رعدية الأربعاء الماضي، مضيفًا أنه لاحظ سقوط العشرات من الأسماك يتراوح طول الواحدة منها ما بين 6 و 7 بوصات.





كما لاحظ السكان أن الأسماء المتساقطة قد فتحت رؤوسها وهو ما يدل على أنها سقطت من مكان مرتفع، في حين فسر أحد خبراء الأرصاد الجوية الوطنية الحادثة بأن الرياح تلتقط الأسماك وتُنزلها مثل أي حطام.

218