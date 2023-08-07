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الإثنين، 07-08-2023 10:30 ص

ظلت عالقة بين فكي تمساح لـ 90 دقيقة.. امرأة اندونيسية تنجو بأعجوبة - صورة

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الوكيل الإخباري - ظلت امرأة أندونيسية في قبضة فكي تمساح لمدة ساعة ونصف، تصارعه بكل ما أوتيت من قوة وفي لحظة ما بدأ اليأس يتسرب إليها كتب لها النجاة.

ربما هذه القصة أقرب إلى الخيال لكنها بالفعل حقيقة وقعت لمرأة تدعى فالميرا دي جيسوس والتي تبلغ من العمر 38 عاماً، تعمل في إحدى مزارع النخيل في مقاطعة كاليمانتان الغربية في إندونيسيا.

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تفاجأت وهي تملأ ماء من جدول صغير مغطى بطبقة من الأعشاب بتمساح يهاجمها ويمسك بساقها ليسحبها إلى المياه من أجل افتراسها.


وأخذت المزارعة في الصراخ طلباً للمساعدة وظلت تقاوم التمساح لفترة كبيرة حتى وصل زملاؤها في المزرعة لمساعدتها.


وفي مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي أظهر رأس المرأة فوق الماء بينما تحاول الإمساك بعمود من الخشب مده إليها أحد زملائها في العمل، في حين حاول البقية إبعاد التمساح عنها.


وبعد بضعة أيام من تلك الحادثة المخيفة قالت فالميرا من على سريرها في المستشفى: "الوضع الذي أمسكني فيه التمساح كان يؤلمني جدا، وكانت قواي قد بدأت بالانهيار، واعتقدت أني ميتة لا محالة لأنه كان يسحبني بقوة إلى أسفل المياه".


وأوضح شهود عيان أن التمساح قد أمسك بفالميرا لمدة ساعة ونصف الساعة، وحاول مرارا جرها إلى أسفل المياه، ولكن لحسن الحظ، لم يكن الجدول عميقا بما يكفي.


وفي النهاية، قرر التمساح التخلي عن فريسته.


وتضيف فالميرا: "أرقد حاليا في المستشفى لكني مازلت أرى التمساح في مخيلتي وأشعر وكأنه يطبق على جسدي.. أنا ممتنة جدا للأشخاص الذين ساعدوني على الهروب من فكيه.. لقد أنقذوا حياتي ".

 


 

 

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