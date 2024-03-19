ظهرت في البحيرة.. 'قرون غريبة' تثير الخوف في أمريكا

الوكيل الإخباري - حذر مسؤولو الحياة البرية السكان من ظهور "قرون بيض غريبة" في بحيرة بولاية أوكلاهوما الأميركية، قائلين إن هذه المخلوقات ستظهر بأعداد كبيرة هذا الصيف.



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وفي صور غريبة انتشرت على الإنترنت، تظهر كرات كبيرة تشبه الهلام ذات مظهر خارجي صلب يتدلى من أطراف الأشجار المغمورة بالمياه، ما أثار مخاوف السكان، حيث قال بعض الناس إنها لا بد أن تكون من الفضاء الخارجي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، طمأن المسؤولون الناس بأن هذه الحيوانات التي تسمى البروتوزوا كانت موجودة منذ مئات الملايين من السنين، وتظهر السجلات الأحفورية أنها تعود إلى ما يصل إلى 470 مليون سنة.



وتتغذى هذه الحيوانات على العوالق النباتية والبكتيريا الموجودة في الماء.



وكتب أحد المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي: "إنها تبدو وكأنها قرون بيض غريبة من الفضاء الخارجي".



وتعيش البروتوزوا فقط في المياه التي تزيد درجة حرارتها عن 60 درجة فهرنهايت، ولهذا السبب من المتوقع ظهور المزيد منها في الأشهر المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف.

سكاي نيوز

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