عائلة أمريكية ترفع دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار ضد السلطات بعد وفاة طفل

الوكيل الاخباري - تقدمت عائلة أمريكية بدعوى قضائية ضد سلطات المرافق العامة في البلاد، بقيمة 100 مليون دولار، زاعمة أنهم تسببوا بوفاة ابنهم البالغ من العمر 11 عاما.

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ووجهت الدعوى تهمة الإهمال الجسيم الذي تسبب بوفاة طفل، تشتبه أسرته أنه عانى من انخفاض حرارة الجسم عندما انقطعت التدفئة والكهرباء عن منزلهم المتنقل أثناء العاصفة التاريخية الأخيرة.



ووفقا لشبكة "اي بي سي نيوز" الأمريكية، فإن والدة الضحية، كريستيان بينيدا، رفعت دعوى قضائية في محكمة مقاطعة جيفرسون، ضد مجلس موثوقية الكهرباء في تكساس "ERCOT"، وشركة "Entergy" لمزودي الطاقة في تكساس، زاعمة أن عمالقة المرافق العامة "يكدسون أرباحا على حساب رفاهية الناس"، من خلال تجاهل التوصيات السابقة الخاصة بضرورة اعداد شبكة الكهرباء الخاصة بهم لفصل الشتاء، والتي عانت من فشل ذريع في الأسبوع الماضي، وتركت أكثر من 4 ملايين عميل بدون تدفئة وكهرباء، حيث انخفضت درجات الحرارة في بعض أجزاء الولاية إلى رقم واحد.





ووفقا للدعوى، توفي الطفل كريستيان يوم الثلاثاء الماضي، في منزل عائلته المتنقل بضاحية كونروي في هيوستن، بينما كان يتقاسم السرير مع شقيقه البالغ من العمر 3 سنوات تحت كومة من البطانيات، في محاولة للبقاء دافئا.



وقال محامي عائلة بينيدا، توني بوزبي، أمس الأحد: "هذا الفتى مات دون سبب سوى قرارات الشركة. هناك الكثير من القرارات التي اتخذت منذ فترة طويلة، والتي أدت إلى وفاة هذا الطفل، هذا غير مقبول".



وأشار بوزبي إلى أنه يمثل الآن 7 عائلات فقدت أحباءها نتيجة للطقس القاسي، وقال إنه سيتم رفع المزيد من الدعاوى القضائية ضد شركات الكهرباء، مضيفا أن: "دعوى كريستيان هي الأولى ويجب أن تكون الأولى، هذا الطفل سيغير تكساس، وبارك الله في ذلك".



أكد حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، اليوم الأحد، إن عشرات الآلاف من الأشخاص مازالوا دون كهرباء في الولاية حتى الآن.



وقال أبوت، إن "نحو 30 ألف شخص في تكساس ما زالوا دون كهرباء بعد عاصفة قطبية مميتة وغير مسبوقة".







المصدر : سبوتنك



