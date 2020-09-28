الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

الكشف عن هوية المصابة الجديدة بكورونا في مأدبا

بدء العد التنازلي لانتهاء تقديم تظلمات دعم الخبز - رابط

مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس




الإثنين، 28-09-2020 12:32 م

عقب ما يزيد عن شهر... راعي غنم يحل لغز اختفاء طفلة في المغرب

9998698505


الوكيل الاخباري – تمكن راعي أغنام في ضواحي مدينة زاكورة المغربية، من حل لغز اختفاء طفلة لما يزيد عن شهر، بعثوره على جثتها.

اضافة اعلان

ووجد الراعي جثة الطفلة صاحبة الخمس سنوات في جبل قريب من قريتها "تفركالت"، وتم التعرف على هوية الطفلة التي تعاني من إعاقة جسدية وذهنية من خلال الملابس التي كانت ترتديها قبل اختفائها.


وقال الأب، أنه تم العثور على آثار دماء على ملابس الطفلة، مرجحا أنها اختطفا لأنها كانت تعاني إعاقة جسدية لا تسمح لها بالوصول إلى الجبل.


وشدد الوالد على أنه يجهل سبب وفاتها ويتساءل ما إذا كانت قد تعرضت إلى اعتداء أو اغتصاب قبل وفاتها.


وفتحت السلطات المغربية تحقيقا للتعرف على ملابسات وظروف مقتل الطفلة بهدف تحديد هوية الجاني ومعاقبته بأقصى عقوبة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
gettyimages-452006593

نصف مليون سمكة قرش مهددة بسبب فيروس كورونا

Surfing-in-Spain-Surfing-at-North-Beach-in-Durban-South-Africa-2

رجل يفقد لوح ركوب الأمواج الخاص به في هاواي ليعثر عليه في الفلبين - شاهد

851512-resize-56a48d825f9b58b7d0d7828a

دراسة تكشف أطول وقت يمكن للبشر أن يقضوه على سطح القمر

08xp-camels-mobileMasterAt3x

رصد أول جمل من نوعه في الصين - فيديو

48831300000000_original

استخدامات غير متوقعة لورق الألمنيوم

eiwujl8xyaibuvi-840x540

تركيا تتكفل بتطوير موهبة شاب صومالي مهتم بصناعة الطائرات - فيديو

أخبار متعلقة
Capture

شاهد.. نجمة تيك توك صغيرة تأسر القلوب برقصاتها المميزة في نيبال