عقب ما يزيد عن شهر... راعي غنم يحل لغز اختفاء طفلة في المغرب

الوكيل الاخباري – تمكن راعي أغنام في ضواحي مدينة زاكورة المغربية، من حل لغز اختفاء طفلة لما يزيد عن شهر، بعثوره على جثتها.

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ووجد الراعي جثة الطفلة صاحبة الخمس سنوات في جبل قريب من قريتها "تفركالت"، وتم التعرف على هوية الطفلة التي تعاني من إعاقة جسدية وذهنية من خلال الملابس التي كانت ترتديها قبل اختفائها.



وقال الأب، أنه تم العثور على آثار دماء على ملابس الطفلة، مرجحا أنها اختطفا لأنها كانت تعاني إعاقة جسدية لا تسمح لها بالوصول إلى الجبل.



وشدد الوالد على أنه يجهل سبب وفاتها ويتساءل ما إذا كانت قد تعرضت إلى اعتداء أو اغتصاب قبل وفاتها.



وفتحت السلطات المغربية تحقيقا للتعرف على ملابسات وظروف مقتل الطفلة بهدف تحديد هوية الجاني ومعاقبته بأقصى عقوبة.

المصدر : سبوتنك









