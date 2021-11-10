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الأربعاء، 10-11-2021 10:40 ص

علماء من جامعة كاليفورنيا يحولون نفايات البلاستيك إلى مادة أشبه بوقود الديزل

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الوكيل الإخباري - توصل باحثون من جامعة كاليفورنيا للعلوم الفنية، إلى عملية لتحليل نفايات البلاستيك كيميائياً، وتحويلها إلى مادة أشبه بوقود الديزل، بحسب ما ذكره موقع «ستادي فايندز» الإلكتروني.

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واستخدم القائمون على الدراسة تقنية «الانحلال الحراري التحفيزي» لتحويل أكياس البلاستيك إلى هذا المصدر الجديد للوقود ويعرّف العلماء الانحلال الحراري بأنه «التحلل الحراري الكيميائي للمادة القائمة على الكربون مع غياب الأكسجين».

وأخذ فريق العلماء البلاستيك الذي تم إعادة تدويره وقاموا بتحويله إلى بخار باستخدام الحرارة المرتفعة، ثم خلطوه مع محفز كيميائي، ليحولوه إلى مادة شبيهة بالوقود.

وأخذ فريق العلماء البلاستيك الذي تم إعادة تدويره وقاموا بتحويله إلى بخار باستخدام الحرارة المرتفعة، ثم خلطوه مع محفز كيميائي، ليحولوه إلى مادة شبيهة بالوقود.


المصدر- البيان

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